 الزمالك يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا لمواجهة الترجي - بوابة الشروق
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الزمالك يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا لمواجهة الترجي

محمد الهادي
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 12:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 12:58 م

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة لتسديد ركلات الجزاء في ختام مران اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الأفريقي.

وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.

كما قسّم الجهاز الفني، اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني، المدرب العام، والأخرى يقودها أمير عبد العزيز، مدرب الفريق، بمشاركة حارسي مرمى مع كل مجموعة للتدريب على كيفيه استقبال الكرات العرضية من المهاجمين وتصديها من المدافعين.

 


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