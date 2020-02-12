الخطوط الجوية النمساوية تعتزم شطب ثلث الوظائف القيادية لديها

تعتزم شركة الخطوط الجوية النمساوية (اوستريان ايرلاينز) شطب ثلث الوظائف القيادية لديها في إطار برنامج تقشفي.

وبحسب ما أعلنته الشركة المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، من المنتظر أن تشطب "اوستريان ايرلاينز" نحو 90 من إجمالي 300 وظيفة قيادية.

وقال الكسيس فون هونسبروش، رئيس الشركة في بيان: " التغييرات في فريق الإدارة ستساعدنا كشركة في زيادة القوة الضاربة وتحسين الوضع الراهن في السوق".

وأضاف:" فقط من خلال فريق قيادة قوي وهياكل أبسط يمكننا إعداد شركة صالحة للمستقبل".

وقالت متحدثة باسم الشركة في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إنه من المنتظر أن يتم تنفيذ عملية إعادة التنظيم الشاملة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل. وتتضمن هذه العملية دمج قطاعات وأقسام في الشركة وتخفيض المستوى الإداري.

وأوضحت المتحدثة أن العاملين الذي سيفقدون وظائفهم في إطار هذا البرنامج، لديهم فرصة للتقدم بطلب الالتحاق بوظيفة أخرى في الشركة.

كانت الشركة أعلنت مطلع تشرين ثان/نوفمبر الماضي اعتزامها شطب ما يصل إلى 800 وظيفة في إطار حزمة تقشف تستمر حتى عام 2021، وعزت الشركة هذه الخطوة إلى صراع الأسعار مع العديد من شركات الرحلات منخفضة التكاليف في فيينا.

كان عدد العاملين في الشركة وصل مؤخرا إلى أكثر من 7000 شخص، وتسعى الشركة من خلال حزمة التقشف الشاملة إلى تخفيض النفقات بمقدار 90 مليون يورو سنويا.