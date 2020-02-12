البرلمان الأوروبي يقر اتفاقا تجاريا واسع النطاق مع فيتنام

أقر البرلمان الأوروبي -اليوم الأربعاء- اتفاق تجارة حرة واسع النطاق بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، على أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري.

وصوت 416 نائبا لصالح الاتفاق، مقابل رفض 187 نائبا وامتناع 44 آخرين عن التصويت.

وأعربت جماعات حقوقية عن تحفظها على الاتفاق بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في فيتنام.

ووصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه الأكثر طموحا الذي يتوصل إليه مع دولة نامية.

ومن شأن الاتفاق أن يلغي 99% من الرسوم الجمركية على الجانبين وإلغاء الحواجز غير المتعلقة بالرسوم، على سبيل المثال من خلال تحييد معايير المنتجات وجعلها متوائمة مع بعضها البعض، وفتح أسواق الخدمات الفيتنامية والسلع العامة أمام الشركات الأوروبية، ويمثل الاتفاق انتعاشا اقتصاديا محتملا لفيتنام.

ويتعين الآن أن تصدق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي رسميا على اتفاقية التجارة الحرة، كما يجب أن تصوت عليها الجمعية الوطنية الفيتنامية، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول منتصف العام.

وصدق البرلمان اليوم أيضا على اتفاقية شراكة استثمارية منفصلة مع فيتنام، مع ذلك، فأنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى تصدق كل دولة عضو بالاتحاد عليها.

وكانت المفاوضات بشأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام قد بدأت عام 2012، وانتهت عام 2015، ولكن تم إرجاء تطبيقها لعدة أعوام بسبب سلسلة من العقبات القانونية.