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عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تغطية الثلوج للعاصمة العراقية بغداد لأول مرة منذ 12 عامًا.
وشهدت العاصمة العراقية تساقط ثلوج كثيفة غطت كلًا من؛ الأشجار والسيارات وأسطح المباني، وذلك لأول مرة منذ عام 2008.