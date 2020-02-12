 فيديو.. الثلوج تغطي شوارع بغداد لأول مرة منذ 12 عاما - بوابة الشروق
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فيديو.. الثلوج تغطي شوارع بغداد لأول مرة منذ 12 عاما

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 5:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 5:34 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تغطية الثلوج للعاصمة العراقية بغداد لأول مرة منذ 12 عامًا.

وشهدت العاصمة العراقية تساقط ثلوج كثيفة غطت كلًا من؛ الأشجار والسيارات وأسطح المباني، وذلك لأول مرة منذ عام 2008.

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