مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوي البحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 12 آخرين بجروح وكسور إثر انقلاب سيارة نصف نقل تقل عمالا زراعين بالطريق الصحراوي.

وتلقى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بلاغًا من مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال الزراعين بطريق الضبعة الكيلو ٢٧٥ اتجاه القاهرة؛ أسفرت عن مصرع أحمد الشحات أحمد (35 سنة من شبين الكوم) وإصابة 12 آخرين هم: سعد مهدي أبو بكر (41 سنة - أبو المطامير) وعلي السيد علي (32 سنة - طنطا) وأبانوب عادل فخري (28 سنة - إمبابة) ومحمد صلاح عبد الحميد (16 سنة - الفيوم)، ومصطفى شعبان رجب (15 سنة الفيوم)، وعمر عبد المنصف عبده ربه (26 سنة كفر الشيخ)، وحسام بديوي عبد التواب (13 سنه الفيوم)، ومحمود أحمد البلشي (20 سنة القاهرة)، وعمرو محمد عوقيل (23 سنه المنوفية)، وكمال إبراهيم حسن (40 سنه الجيزة)، ويوسف مصطفي ابراهيم (26 سنه ميت غمر)، وحازم طه حسين (40 سنة الجيزة).

تم حفظ الجثة بثلاجه حفظ الموتى بمستشفى الشيخ زايد العام ونقل المصابين لذات المستشفى ومستشفى اليوم الواحد وادي النطرون.