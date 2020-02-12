مقتل 4 وفقدان 7 عمال في انهيار رملي بمشروع كويتي

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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إنها قامت بالتعامل الفوري مع حادث انهيار رملي وقع في مشروع المطلاع السكني (جنوب الكويت العاصمة) تعرض له أربعة عشر عامل، حيث تم حتى الآن انتشال ستة منهم بينهم أربع وفيات.

وحول سبب الحادث قال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه أثناء قيام عمال الشركة الصينية بعمل تركيبات انهارت عليهم الرمال والصخور فدفن العمال في حفر.

وأمرت وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الانهيار الأرضي والذي وقع في مشروع مدينة المطلاع السكني، مشددة على ضرورة سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال ثبت الإهمال.

وأكدت الفارس خلال تواجدها في موقع الحادث على ضرورة رفع تقرير مفصل حول الحادث وكشف أسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من تثبت مسؤوليته عنه.