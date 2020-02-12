محكمة باكستانية تقضي بسجن مدبر هجمات مومباي

أصدرت محكمة باكستانية -اليوم الأربعاء- حكما بالسجن بحق حافظ سعيد، رئيس جماعة مسلحة إسلامية يلقى عليها باللائمة في سلسلة من التفجيرات في مومباي عام 2008، وجاءت الأحكام في قضيتين تتعلقان بتمويل الإرهاب.

وقال ممثل الادعاء عبد الرءوف واتو، إن إحدى محاكم مكافحة الإرهاب في لاهور حكمت على سعيد بالسجن خمس سنوات ونصف لكل قضية وأن الأحكام سوف تسير بشكل متزامن.

وكان سعيد وهو مؤسس حركة العسكر الطيبة وجناحها الخيري جماعة الدعوة قد اعتقل عدة مرات في الماضي ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.

واعتقل مجددا في يوليو 2019 وتمت محاكمته بناء على مزاعم بتمويل الإرهاب من الأموال التي تم جمعها من خلال منظمات غير ربحية وصناديق مرتبطة بجماعة الدعوة وهي أيضا جماعة محظورة.

يُذكر أن الولايات المتحدة رصدت 10 ملايين دولار مقابل رأس سعيد بسبب تدبيره المزعوم لهجوم مومباي الذي راح ضحيته أكثر من 160 شخصا وهو الهجوم الذي استمر ثلاثة أيام في المركز المالي للهند، ولكن حكم اليوم ليس مرتبطا بهذا الهجوم.

وقال واتو إن سعيد يملك حق الاستئناف ضد القرار أمام محكمة أعلى درجة.