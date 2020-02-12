 تماثل مواطن صيني للشفاء من فيروس كورونا في أقصى الشرق الروسي - بوابة الشروق
الأربعاء 12 فبراير 2020 12:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

تماثل مواطن صيني للشفاء من فيروس كورونا في أقصى الشرق الروسي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 11:14 ص

أعلن مركز خدمات الطوارئ المحلية في أقصى الشرق الروسي، اليوم الأربعاء، تماثل مواطن صيني كان مُصابًا بفيروس "كورونا" الجديد للشفاء، وذلك بأحد المستشفيات بمنطقة زابايكلسكي في أقصى الشرق الروسي.

وذكر المركز - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن المريض غادر مستشفى الأمراض المعدية، بعد تماثله للشفاء.
جدير بالذكر أن السلطات الصينية سجلت تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان الصينية، وتم تأكيد انتشاره في 24 دولة وإقليمًا بخلاف الصين، بما فيها روسيا.

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس يُشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك