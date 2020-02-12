تماثل مواطن صيني للشفاء من فيروس كورونا في أقصى الشرق الروسي

أعلن مركز خدمات الطوارئ المحلية في أقصى الشرق الروسي، اليوم الأربعاء، تماثل مواطن صيني كان مُصابًا بفيروس "كورونا" الجديد للشفاء، وذلك بأحد المستشفيات بمنطقة زابايكلسكي في أقصى الشرق الروسي.

وذكر المركز - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن المريض غادر مستشفى الأمراض المعدية، بعد تماثله للشفاء.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية سجلت تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان الصينية، وتم تأكيد انتشاره في 24 دولة وإقليمًا بخلاف الصين، بما فيها روسيا.

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس يُشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.