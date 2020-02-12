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أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق للترجي التونسي أن مواجهة الزمالك تعتبر أسهل لنادي الترجي من لقاء الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "رغم صعوبة المباراة الا أن الترجي التونسي يسيطر على الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية ويحاول كسر عقدته في السوبر الإفريقي على حساب الزمالك".

وتابع: "الزمالك منافس محترم وفريق قوي ولكنه لا يمر بأفضل حالاته على النواحي البدنية والفنية"، مشيراً إلى أن نتيجة الفريقين في السوبر الإفريقي ستؤثر على مواجهتيهما في دوري الأبطال".

وواصل: "هناك أفضلية للترجي بسبب فورمة الفريق خلال الأشهر الأخيرة، والمدربان مهتمان بالتحضير النفسي، ويعلمان كل صغيرة وكبيرة عن الفريقين".

وأردف: "الأهلي صعب ولا يوجد فريق أو مدرب يحب مواجهة الأحمر بسبب خبراته الإفريقية، ولديه شخصية متميزة في الأوقات الحرجة والكبيرة، ممكن أن لا يكون في الفورمة ولكن في الأوقات الحاسمة تكون هناك شخصية أخرى".

وأكمل: "مواجهة الزمالك أسهل من الأهلي بالنسبة للترجي، الفريق التونسي تغير عن الموسم الماضي واللعب أصبح أكثر جماعية في الموسم الحالي".

واختتم: "أخطر اللاعبين في الزمالك، هم فرجاني ساسي عندما يكون في مستواه، وطارق حامد ميزان خط الوسط".