مطالب نيابية بتحسين استراحات الأطباء في المستشفيات الحكومية

إيناس عبدالحليم: الاستراحات غير آدمية ولا تحترم أهمية وطبيعة عمل الأطباء

طالبت عضوة مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، بتحسين أوضاع استراحات الأطباء، فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ووصفت الحياة فيها بـ «بالمهينة، وغير الآدمية، ولا تحترم أهمية طبيعة عملهم».

تقدمت البرلمانية بطلب إحاطة لمجلس النواب، تطالب فيه وزارة الصحة بتوفير استراحات للأطباء، تليق بعملهم الذى تتجاوز مدته 17 ساعة يوميا، بشكل يوفى أبسط حقوقهم المعنوية والإنسانية.

وقالت عبدالحليم فى تصريحات لـ «الشروق»: إن توفير سكن لأطباء الوحدات الصحية، يعود بالنفع على المجتمع لتمكين الطبيب من الوجود طول اليوم تحسبا لأى طارئ، مضيفة أنه بالرغم من وجود استراحات للأطباء فى جميع الوحدات الصحية؛ إلا أنها لا تصلح للاستخدام الآدمى، ولا يوجد فيها أى خدمات تذكر، حتى دورات المياه لا يمكن التعامل معها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لو كان هناك اهتمام من الوزارة بذلك الجانب من حياة الأطباء، لما شهدنا حادثة كوفاة إحدى الطبيبات أثناء استخدامها الحمام فى مستشفى حكومى، خلال مناوبتها.

وحذرت من تجاهل هذه الأزمة، لافتة إلى أنها أحد أسباب تفاقم ظاهرة تغيب الأطباء عن الوحدات الصحية، خصوصا النائية منها، قائلة: «يجب ألا نخدع أنفسنا بكشوف الحضور والغياب».

وبدوره، قال وكيل لجنة الصحة فى البرلمان، النائب عبدالمنعم شهاب: إن اللجنة تطرقت لقضية استراحات الأطباء خلال مناقشاتها، وانتهت إلى ضرروة تطوير سكن الأطباء فى المستشفيات القديمة، ووضع معايير مناسبة فى الوحدات والمستشفيات المقرر إنشاءها.

وأشار فى تصريحات لـ«الشروق» إلى أن وزارة الصحة أبدت تجاوبا مع مطالبات تحسين سكت الأطباء، كما تم اعتماد مبالغ مالية من مجلس الوزراء لذلك الملف، موضحا أن الوزارة تولى اهتمامها الأول خلال هذه الفترة باستكمال مشروع التأمين الصحى لتطبيقه فى جميع المحافظات.

كانت وزارة الصحة أطلقت مسابقة فى يوليو 2018، لاختيار أفضل تصميم لسكن الأطباء، ضمن مشروع تحسين بيئة العمل فى مستشفيات وزارة الصحة؛ إلا أن أمين عام صندوق نقابة الأطباء أشار فى بيان أصدره فى يناير الماضى، أنه حتى الآن لا يوجد أى نتيجة لتلك المسابقة.

من ناحية أخرى تقدمت عضوة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، كارولين ماهر، بمقترح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، موجها إلى وزيرى التعليم العالى والتضامن الاجتماعى، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين؛ لإنشاء مراكز خدمة متخصصة بمقار جميع الجامعات الحكومية للطلاب ذوى الإعاقة.

وأوضحت أن المقترح، يستهدف تعميم إنشاء مراكز متخصصة بجميع الجامعات المصرية، على أعلى مستوى من درجات المعرفة والعلم فى كيفية دعم الطلاب ذوى الإعاقة، على أن تتيح تلك المراكز، الحرم الجامعى للطلاب ذوى الإعاقة، بحيث يستطيع الطلاب استخدام الخدمات التعليمية والترفيهية والأنشطة دون حائل الإعاقة، ووضع السياسات التطويرية والعمليات التنفيذية داخل كل جامعة؛ لضمان توفير بيئة صحية ينخرط بداخلها هؤلاء الطلاب فى بوتقة من التفاهم والتناغم مع باقى زملائهم بالجامعة، وتضمن كفالة تيسير العملية التعليمية بالنسبة لهم.