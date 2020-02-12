وكالة تحقيقات باكستانية تحذر ناشطة منتقدة للجيش من مواجهة تهم إرهابية

صرح مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، بأن وكالة باكستانية حذرت ناشطة بارزة من مواجهة تهم تتعلق بالإرهاب، بسبب انتقادها للجيش القوي في البلاد.

وأرسلت وكالة التحقيقات الاتحادية إخطارا إلى جال بخاري -أمس الثلاثاء- جاء فيه إنه سوف يتم توجيه تهم إرهاب ضدها إذا لم تمثل في غضون 30 يوما لشرح تعليقاتها بشأن مؤسسة الدولة، في إشارة إلى الجيش.

وانتقلت بخاري، وهي كاتبة عمود سابقا في صحيفة ومذيعة تليفزيونية، إلى بريطانيا العام الماضي بعد أن قالت إنها واجهت الترهيب والتهديدات من وكالات الاستخبارات الباكستانية.

يشار إلى أن بخاري تحظى باهتمام عدد كبير للغاية من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي معروفة بتعليقاتها التي تنتقد الجيش.

وكتبت بخاري على موقع تويتر اليوم الأربعاء: "لن أخضع للترهيب".

واختُطفت بخاري لفترة قصيرة على أيدي رجال مجهولين في مدينة لاهور شرقي البلاد في عام 2018، وقالت في وقت لاحق إن عناصر من وكالة الاستخبارات التابعة للجيش خطفوها لردعها عن انتقاد الانتخابات الوطنية التي أجريت في باكستان عام 2018، والتي خيمت عليها اتهامات تدخل الجيش والتلاعب بالأصوات.

وقالت المعارضة الباكستانية إن انتخابات عام 2018 التي أوصلت عمران خان إلى السلطة كرئيس للوزراء تم تزويرها من جانب الجيش القوي لتثبيت حكومة من اختيار الجنرالات.