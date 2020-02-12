اتفاق على وجود بعثة أممية خاصة بالسودان للمساعدة في بناء السلام

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام ، روز ماري ديكارلو، الإتفاق مع السودان على الوجود المستقبلي للأمم المتحدة، عبر بعثة سياسية خاصة تهدف إلى مساعدة الحكومة في بناء السلام ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع السودان، على أن تنتهي فترة وجود البعثة الخاصة بانتهاء أجل الفترة الإنتقالية.

والتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، اليوم الأربعاء.

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، التزام بلاده، بإنجاح الفترة الإنتقالية لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والمساواة بالتعاون مع المجتمع الدولي والاقليمي.

من جانبها، أكدت روز ماري ديكارلو، التزام الأمم المتحدة بدعم الفترة الإنتقالية حتى تحقق أهدافها.