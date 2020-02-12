البنك المركزي السويدي يتوقع تراجع معدل النمو بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد

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أعلن البنك المركزي السويدي، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال البنك "من المتوقع أن تؤدي تداعيات فيروس كورونا لخفض معدل النمو على المدى القصير، ولكن من الصعب في الوقت الحالي تقييم التداعيات الاقتصادية بصورة كاملة".

وقد أعلن البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند 0%، معللا قراره بأن النشاط الاقتصادي في السويد أصبح أكثر توازنا، كما توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر1% هذا العام.

وكان البنك المركزي قد رفع معدل الفائدة في ديسمبر بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 0%، لينهى بذلك خمسة أعوام من المعدلات السالبة.

ويُذكر أن السويد تعد عضوا بالاتحاد الأوروبي ولكنها لا تستخدم العملة الأوروبية الموحدة اليورو.