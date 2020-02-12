 جوسلينج لاعب بورنموث الإنجليزي يتهم الحكم جوناثان موس بقلة الاحترام - بوابة الشروق
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جوسلينج لاعب بورنموث الإنجليزي يتهم الحكم جوناثان موس بقلة الاحترام

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 4:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 4:35 م

طالب دان جوسلينج لاعب وسط فريق بورنموث ، الحكم جوناثان موس بالاعتذار عن عبارات وجهها للاعبي الفريق خلال المباراة التي خسرها النادي أمام شيفيلد يونايتد 1 / 2 ، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال جوسلينج في تصريحات لصحيفة "بورنموث إيكو" إن موس وجه عبارات سخر فيها من معاناة الفريق في صراعه للهرب من منطقة القاع ببطولة الدوري.

وأضاف : "يتحدث المسؤولون عن الاحترام منذ بداية الموسم، ولم يكن هناك أي احترام من جوناثان موس يوم الأحد الماضي، أعتقد أن ذلك كان عارا".

وتابع جوسلينج: " العبارات التي وجهها لي وللاعب أخر في الفريق، تتحدث عن منطقة الهبوط، حيث قال :"لازلت في مؤخرة الترتيب" ، "فريقك لديه هدف واحد"، وأشياء من هذا القبيل، لقد كان ذلك ينم عن عدم احترام ".

وواصل: "أعتقد أن يجب عليه تقديم الاعتذار، لأنني أرى أن ذلك وصمة عار".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بورنموث طلب من رابطة الدوري الإنجليزي، النظر في الواقعة من أجل اتخاذ قرار بشأنها .


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