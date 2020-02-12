جهاز «دمياط الجديدة» ينبه على أصحاب وحدات «إسكان الشباب» سرعة سداد الأقساط المتأخرة

شنت لجنة الحجز الإداري بجهاز تنمية دمياط الجديدة حملة على عدد من الوحدات السكنية بمشروع إسكان الشباب في الحي الرابع، المتأخر عليها أقساط لبنك التعمير والإسكان.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن الحملة التي جاءت بالاشتراك مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بالجهاز، نبَّهت على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد المستحقات المتأخرة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.

وأشار رجب إلى توقيع الحجز الإداري وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليهم قسطين فأكثر، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي هذه الوحدات، وكذا استمرار تلك الحملات للتمكن من تحصيل المتأخرات المالية.