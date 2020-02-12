قتلي وجرحي في اشتباكات بين الجيش السوري ودورية أمريكية قرب القامشلي

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أفادت مصادر ميدانية سورية اليوم الأربعاء بوقوع قتلي وجرحي من قوات الجيش السوري خلال اشتباكات مع دورية أمريكية قرب القامشلي.

وأضافت المصادر - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" - أن دورية روسية اتجهت إلى موقع اشتباك القوات السورية مع الدورية الأميركية قرب القامشلي.

بدورها، أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع اشتباك مباشر بالسلاح الخفيف في ريف القامشلي بين وحدات الجيش السوري، وقوات أميركية، تبعه 3 غارات أميركية على قرية خربة عمو بريف المدينة، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر جراء الاشتباك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن القوات التركية كانت قد انسحبت الأربعاء من مواقعها في قرى حليوة وجاموس وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة في منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، في الحسكة شمال شرق سوريا دون إبداء أسباب .