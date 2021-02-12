نيويورك تايمز: إصابة ترامب بكورونا كانت أسوء بكثير مما صرح به البيت الأبيض

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي كانت أكثر سوءا مما صرح به البيت الأبيض في هذا الوقت، حيث رأي بعض المسؤولين أنه يجب وضعه على جهاز تنفس صناعي.



وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على حالة ترامب أنذاك، أن الرئيس السابق عانى من "انخفاض حاد في مستويات الأكسجين في الدم" ومشكلة في الرئة مرتبطة بشكل شائع بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا.



ودخل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، لعدة أيام، في أوائل أكتوبر، بعدما ثبتت إصابته بكوفيد-19، قبل أقل من شهر على انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.



وتعرض شون كونلي، الطبيب الشخصي لترامب إلي انتقادات واسعة لإعطائه معلومات متضاربة حول حالة الرئيس السابق، بعد يوم واحد من دخوله المستشفى، بما في ذلك الردود الغامضة حول حالة ترامب ومستوي الأكسجين في الدم. وقدم كونلي تقييما متفائلا، قائلاً إن ترامب "يعمل بشكل جيد للغاية" و"لا داعي للقلق".



ومع ذلك ، ذكرت "نيويورك تايمز" أن المسؤولين وجدوا أن تشخيص ترامب مثير للقلق قبل نقله إلى المستشفى لدرجة أنهم كانوا قلقين من أنه سيضطر إلى وضع جهاز التنفس الصناعي.



وقال شخصان مطلعان في حينها على حالة الرئيس الأمريكي للصحيفة إن ترامب كان يعاني من ارتشاح في الرئة نتيحة الإصابة بالفيروس.



وبحسب الصحيفة، كانت مستويات الأكسجين في الدم لدى ترامب مصدر قلق لأنها أنخفضت إلى الثمانينيات - أقل بكثير من مستويات التسعينيات المنخفضة التي تعتبر علامة على حالة خطيرة.