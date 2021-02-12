قال القس أبيفانيوس يونان، كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بليبيا، إن هناك 4 آلاف شخص يوميًا يزورون الـ21 شهيدًا بالكنيسة، في ذكرى المصريين الذين تم قتلهم في ليبيا.

وقدم، في لقاء خاص ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترجاع الشهداء المصريين من ليبيا.

وطالب كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بليبيا، السلطات المصرية، بالحصول على جثمان الشهيد ماثيو من غانا، الذي قتل في ليبيا، ذاكرًا أن الجثمان متواجد في الحجر الصحي الليبي، ولم يعثر له على أهل حتى الآن لاستلامه.

وأضاف أنه في البداية كانت هناك أخبار أن الـ21 شهيدًا المسيحيين تم قتلهم في ليبيا، وتم إلقاؤهم في مياه البحر، لكن تم اكتشاف دفنهم في مقبرة جماعية وتم تحديد مكانها.