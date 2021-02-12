منظمة الصحة العالمية: أعداد إصابات كورونا في تراجع ولابد من استمرار إجراءات التصدي للجائحة

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس اليوم الجمعة بأن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن يتعين على دول العالم عدم تخفيف اجراءات التصدي للجائحة.



وقال جبريسيوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "الآن ليس الوقت لكي تخفف أي دولة الاجراءات... لابد أن نتشجع جميعا، ولكن التراخي في نفس خطورة الفيروس نفسه".



وأرجع مدير منظمة الصحة العالمية تراجع أعداد الإصابة إلى إجراءات الصحة العامة المشددة.



وسجلت منظمة الصحة العالمية 1ر3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 الأسبوع الماضي، بعد أن كانت الأعداد قد وصلت إلى ذورتها بواقع خمسة ملايين حالة تقريبا خلال الأسبوع الأول من العام الجاري.