وصلت إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 9 ملايين و713 ألفا و909 حالات إصابة بمرض كوفيد-19، مع تأكيد إصابة 54 ألفا و742 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس.

ووفقا للبيانات، ارتفع إجمالي الوفيات بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا بواقع 1351 وفاة منذ أمس ليصل إلى 236 ألفا و201.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بحسب أحدث بيانات متاحة كشفت عنها حكومات 26 من أصل 27 ولاية في البرازيل، تم توزيع 4 ملايين و577 ألفا و575 جرعة لقاح ضد مرض كوفيد-19.

وقال مجلس النواب البرازيلي في بيان إنه وافق على زيادة العقوبات على من يتلفون أو يعطلون أو يفسدون اللقاح أو مدخلات البيانات لمواجهة الجائحة.