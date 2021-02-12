الكلية الوطنية للقابلات بفرنسا تقدم نصائح لتخفيف آلام الأربطة خلال الحمل

تشعر المرأة الحامل بشد في أسفل البطن وثقل بمنطقة الحوض، وهذا يسمى بآلام الأربطة، التي تعد أعراض شائعة أثناء الحمل، وعلامة على عدة أشياء منها أن الطفل يحاول تعديل وضعه في الرحم أثناء النمو.



ويحدث ألم الأربطة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وذلك بسبب تضخم الرحم لاستيعاب حجم الطفل، ويصاحب ذلك ألم مزعج أسفل البطن والساقين.



وبحسب موقع "الكلية الوطنية للقابلات" بفرنسا، والخاصة بالنساء والتوليد، فإن الألم قد ينتج أيضًا بسبب "متلازمة لاكوم" أو كما تعرف باسم "متلازمة الحمل العظمي العضلي المفصلي"، ويكون ذلك بسبب تأثر الجسم بهرمونات الحمل، ولكن على الجانب الآخر هناك هرمونات تساعد في تخفيف الألم إلى حدًا ما، مثل هرمون " ريلاكسين"، الذي يساعد في في استرخاء الأنسجة الضامة والأوتار والأربطة خلال تمدد الرحم أثناء مراحل تطور الجنين.



كما يسهل هذا الهرمون الولادة المهبلية، ويصل إلى أقصى معدل له في الثلث الأخير من الحمل لأنه في هذا الوقت يساعد في استقرار الرحم لتسهيل ولادة الأم، ولهذا يزيد شعور المرأة بألم في أسفل البطن والضلوع لأن الجسم يتأثر بشكل عام بالأيام التي تسبق الولادة.



وقد تشعر المرأة بالخوف على الطفل لاستمرار الألم وزيادة نسبته ليلًا والخوف على نفسها أيضًا، لأن آلام الأربطة سيجعلها تسير بصعوبة وتشعر بعدم القدرة على تحريك جسمها لتعديل وضعها دون مساعدة، إضافة إلى صعوبة في التبول بسبب شعور الضغط، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أن الألم لا يستدعي الخوف أو الكشف الطبي إلا في حالة استمرار حدوثه لساعات متواصلة- وفقًا لما ذكرته مجلة "الصحة" الفرنسية.



ويمكن للمرأة الحامل فعل عدة أشياء لتجنب أو تخفيف ألم الأربطة، منها النوم على الجانبين ووضع وسادة مريحة بين الساقين، مع تجنب الجلوس على الكراسي العميقة، وعند النهوض، يجب الوصول إلى حافة المعقد ثم الضغط على القدمين والنهوض بعد ذلك، لأن هذا الضغط يخفف من الألم.



وعند السير، يجب ارتداء أحذية مريحة ومرنة مع تجنب أي حذاء يزيد مستوى الكعب فيه عن 3 سم، وعدم استخدام المسكنات إلا بوصفة طبية لأن بعض الأنواع تشكل خطورة على حياة الجنين.