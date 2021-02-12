تركيا تعلن مقتل 33 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت تركيا، عن مقتل 33 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني في عمليتها العسكرية المتواصلة بشمال العراق، وذلك حسبما أوردته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، منذ قليل.