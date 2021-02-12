تركيا تعلن مقتل 33 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

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أعلنت تركيا، عن مقتل 33 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني في عمليتها العسكرية المتواصلة بشمال العراق، وذلك حسبما أوردته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، منذ قليل.