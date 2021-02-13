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الرئيس التركي يفتتح مسجدا يحمل اسم والده «أحمد أردوغان»

أردوغان يفتتح مسجدا يحمل اسم والده
أردوغان يفتتح مسجدا يحمل اسم والده
رباب عبدالرحمن
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:38 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:38 م

ذكرت قناة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية في تركيا، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتح اليوم الجمعة، مسجدا في مسقط رأسه بولاية ريزه يحمل اسم والده.

وأطلق اسم والده الرئيس التركي "الحاج أحمد أردوغان" على المسجد الواقع في جامعة رجب طيب أردوغان في ولاية ريزه.

وأدى أردوغان صلاة الجمعة في المسجد، اليوم، وصلى رئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش، إماما بالرئيس التركي ووزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كروم، وزير الداخلية سليمان صويلو ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية هياتي يازجي، كما قام أردوغان بالقاء كلمة عقب صلاة الجمعة.

وعقب أداء الصلاة، افتتح أردوغان المسجد، الذي بني على طراز العمارة السلجوقية، مع الملامح الخشبية والحجرية للعمارة الشرقية للبحر الأسود من الخارج، وتبلغ مساحته 1050 مترًا مربعًا ويتسع لـ 1200 مصلي.

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