فتى باكستاني يقتل رجلا من أقلية الأحمدية الدينية

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، أن شابا باكستانيا صغيرا قتل بالرصاص رجلا من الأقلية الأحمدية في أحدث سلسلة من جرائم الكراهية ضد هذه الطائفة الدينية المضطهدة.



وقال ضابط الشرطة ظفر خان ل(د.ب.أ) إن الرجل القتيل البالغ من العمر 65 عاما قتل بالرصاص خارج عيادة طبية في مدينة بيشاور شمال غربى البلاد أمس الخميس.



وذكر خان أن الشرطة اعتقلت الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي اعترف بارتكاب الجريمة واستشهد بالعقيدة التى يعتنقها الرجل القتيل باعتباره الدافع الوحيد له.



ومن جانبه صرح سليم الدين المتحدث باسم الطائفة الأحمدية بأن هذا هو خامس رجل من طائفة الأحمدية يتم استهدافه بالقتل بسبب عقيدته الدينية في بيشاور في أقل من عام.