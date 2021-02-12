محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بعدد من المحاور ومحيط المتحف الكبير

تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجاري إنشاؤها في محافظة الجيزة، والتي جاء على رأسها تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير لطريق ترسا؛ لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات، بدءا من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المنصورية.

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحور المنصورية ومحيط المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية والبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية، وهي محاور جارٍ تطويرها بالكامل.

وحرص كذلك على متابعة الحالة العامة للطرق والشوارع، والتأكد من الالتزام برفع مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو إشغالات أو تعديات على نهر الطريق، حيث وجه رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الدقيقة للمحال والمنشأت التجارية والمطاعم ومدى تطبيقهم لكافة الإجراءات المنظمة للعمل.