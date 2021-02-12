رئيس وزراء البرتغال: القيود بسبب كورونا ستظل خلال مارس

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إن القيود الحالية لمكافحة فيروس كورونا ستظل سارية في الأسبوعين الأخيرين من فبراير و"يجب أن نفترض" أنه سيتم تطبيق هذا المستوى من الإغلاق خلال شهر مارس.

ونقلت وكالة بلومبرج عن كوستا قوله: "من السابق لأوانه تحديد موعد بدء رفع القيود تدريجيا. لا يزال الوضع خطيرا للغاية".

وانخفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البرتغال في فبراير الجاري بعد أن واجهت البلاد واحدة من أسوأ حالات تفشي المرض في العالم في يناير.

وأرسلت المانيا عناصر من جيشها إلى البرتغال للمساعدة في تقديم الرعاية لحالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا.

يذكر أن وضع كورونا في البرتغال مدمر، حسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فقد وصل معدل الإصابات الجديدة في البرتغال في الفترة الأخيرة إلى 1652 حالة لكل مئة الف نسمة في 14 يوما لتتجاوز البرتغال بذلك إسبانيا (1036 حالة) وتتصدر قائمة الدول المتضررة من كورونا والتي شملت 30 دولة.