قال القس أبيفانيوس يونان، كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بليبيا، إنه يتم العمل على إقامة فيلم عن شهداء مصر الـ21 مسيحيًا الذين تم قتلهم في ليبيا.

وأضاف، في لقاء خاص ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه تم إنشاء نصب تذكاري داخل الكنيسة للشهداء المصريين المقتولين في ليبيا.

وأشار القس أبيفانيوس يونان، كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بليبيا، إلى أنه يتم عقد اجتماع لأسر الشهداء المصريين في ليبيا داخل الكنيسة كل يوم ثلاثاء، من أجل تلبية احتياجتهم.