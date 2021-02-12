مستشار النمسا: انتشار سلالة كورونا الجنوب إفريقية في تيرول هو الأوسع أوروبيا

أكد المستشار النمساوي سباسيتان كورتس، التزام حكومته ببذل أقصى جهد ممكن من أجل منع طفرات فيروس كورونا من الانتشار، على الرغم من وجود حالة من الإجهاد في القطاع الطبي بعد عام من اندلاع الوباء، ولكن الدولة تتحمل مسئوليتها كاملة.

وأضاف المستشار النمساوي، في بيان اليوم الجمعة، أن انتشار الفيروس المتحور الجنوب أفريقي في ولاية تيرول هو أكبر انتشار معروف حاليًا في الاتحاد الأوروبي وبالتالي يجب مكافحته بقوة.

وأعرب كورتس عن قلقه من ارتفاع أرقام الاصابات بالفيروس مرة أخرى بعد فترة وجيزة من التقلص حيث حدثت زيادة نحو 10 فى المائة خلال 24 ساعة.

ولفت المستشار النمساوي إلى اعلان ولاية تيرول تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات المرضي بفيروس جنوب أفريقيا المتحور وبلغت 219 حالة فى 24 ساعة منها 4 حالات نشطة للغاية.

وكانت ألمانيا قد حظرت السفر إلى ولاية تيرول مع تشديد القيود الصحية على الولاية الحدودية مع ولاية بافاريا الألمانية مع منح استثناءات محدودة للعمالة التى تتنقل بانتظام بين الولايتين مع اجراء الفحوصات الطبية بانتظام.