أعربت الفنانة مادلين طبر، عن سعادتها بفوز النادي الأهلي على نظيره البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية وحصده ميدالية برونزية، قائلة: «أنا زملاكوية وبحيي الأهلي».

وزغردت خلال لقاء لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، متابعة: «حارس مرمى الأهلى الشناوي عمل إعجاز».

وقالت إنها كانت قلقه من عدم فوز الأهلي ووصوله إلى ضربات الجزاء، معقبة: «ربنا يوفقنا وتبقى أيامنا فيها فرحة».

وتغلب النادي الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية بعد أن أحرز البرونزية في نسخة عام 2006.



