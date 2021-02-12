أنقرة: قواتنا ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما والحكومة الليبية متمسكة به

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن قوات بلاده ستظل في ليبيا "ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما وما دامت الحكومة الليبية متمسكة بهذا الاتفاق".

وأضاف قالن في مقابلة مع قناة "تي.آر.تي خبر"، أن "الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، وأن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى منها أولا.

من جهته قال رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا عبد الحميد محمد دبيبة إن مجلس وزرائه يلتزم بتضامن كبير مع تركيا التي وصفها بـ"الصديقة والحليفة والشقيقة".

وأضاف دبيبة: "لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين. تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. تركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا".