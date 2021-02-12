بي بي سي تشعر بخيبة أمل بعد منعها من البث في الصين

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صرحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنها "تشعر بخيبة أمل" من قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية منع قناتها "بي بي سي ورلد نيوز" الإخبارية من البث داخل البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته عبر موقع تويتر: "نشعر بخيبة أمل لأن السلطات الصينية قررت اتخاذ هذا الإجراء".

وأضاف البيان: "بي بي سي هي قناة الأخبار الدولية الأكثر موثوقية في العالم وهي تقدم تقارير عن الأخبار من جميع أنحاء العالم بشكل عادل ونزيه وبدون خوف أو محاباة".

كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس أن البلاد منعت قناة "بي بي سي ورلد نيوز" الإخبارية من البث داخل البلاد، في إطار المعاملة بالمثل.

وقالت الهيئة في بيان صدر مباشرة مع بدء العام القمري الصيني الجديد في منتصف الليل، إن تحقيقا خلص إلى أن تقارير القناة عن الصين "تنتهك بشكل خطير" لوائح وسائل الإعلام الصينية.

وأضافت الهيئة أن اللوائح تشمل متطلبات مثل "أن تكون الأخبار صادقة وعادلة"، وزعمت أن برامج هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أضرت بالمصالح الوطنية للصين وقوضت الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إلغاء هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية رخصة البث لشبكة تلفزيون الصين العالمية الناطقة باللغة الإنجليزية (سي جي تي إن).