لوران بلان: سنواجه الدحيل وهدفنا حصد النقاط الثلاث

شدد الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري على صعوبة المباراة التي يواجه فيها فريقه الدحيل بعد غد الأحد في الجولة 16 من دوري نجوم قطر في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة :"بلا شك المباراة مهمة للفريقين وسندخلها مثل كل المباريات بكل تركيز وقوة من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز".

واعترف لوران بلان بصعوبة مواجهة فريق الدحيل الذي يدخل المباراة بمعنويات جيدة بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخرا وفاز خلالها الفريق بالمركز الخامس وقال :"بالتأكيد نادي الدحيل لديهم لاعبين مميزين للغاية، لذلك ينتظرنا عمل صعب ومعقد".

وأضاف :"فترة التوقف الماضية ساعدت الفريق على استعادة بعض اللاعبين المصابين، مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة، وآمل أن تكون مباراة جيدة بجودة عالية، ومن سيقدم أفضل أداء سيفوز باللقاء".

من جانبه كشف شجاع خليل زاده لاعب الريان عن جاهزية الفريق لمواجهة الدحيل، وقال: تدربنا بشكل جيد خلال فترة التوقف الماضية، وجهزنا أنفسنا للمواجهة الصعبة أمام فريق الدحيل الذي يمتلك فريق جيد ومميز".

وأضاف:" نادي الريان من أفضل الفرق الموجودة في قطر، والفوز على الدحيل بمثابة 6 نقاط بالنسبة لنا، لكي نصعد في جدول الترتيب العام للدوري".

وأكد :"سعيد جدا بتواجدي في الريان، وقبل القدوم إلى الريان كنت أعلم أنه فريق كبير سواء في قطر أو في آسيا، وجميع اللاعبين المحترفين في النادي يعلمون ما هو اسم ومكانة نادي الريان. واللاعبون المحترفون يبذلون كل ما في وسعهم من أجل نجاح الفريق والوصول لأعلى الترتيب في الدوري".

وأكد :"أعتقد أن الجماهير راضية عما أقدمه خلال الفترة الماضية، ولكن بالنسبة لي شخصيا أحتاج إلي المزيد من الوقت لأنه فريق جديد والأجواء مختلفة وأتمنى مع التدريبات أن ترى الجماهير شجاع الذي يعرفه الجميع، وأن أسعد الجماهير والمسؤولين في نادي الريان".