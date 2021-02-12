 ديوكوفيتش يهزم فريتز ويعبر للدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس - بوابة الشروق
الجمعة 12 فبراير 2021 4:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

ديوكوفيتش يهزم فريتز ويعبر للدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 4:03 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 4:03 م

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على ما يبدو إصابة في الضلوع وفاز على الأمريكي تايلور فريتز 7 / 6 (7 / 1) و6 / 4 و3 / 6 و4 / 6 و6 / 2 ليتأهل للدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وبدأ فريتز المباراة بشكل قوي وكانت لديه فرص للفوز بالمباراة ولكنه فقد قوته في المجموعة الأخيرة حيث تمكن ديوكوفيتش من الفوز بها رغم الإصابة التي يبدو أنه تعرض لها عندما سقط في الجولة الثالثة.

وقال ديوكوفيتش "لهذا السبب أنا هنا" وهو يصرخ في الملعب الخالي من الجماهير، حيث اضطرت الجماهير للرحيل من الملعب مطلع المجموعة الرابعة احتراما لقواعد الإغلاق الجديدة في ملبورن، وهو ما أدى لتوقف المباراة عشر دقائق.

ويبقى أن نرى كيف سيصمد ديوكوفيتش لنهاية البطولة، علما بأنه سيواجه الكندي ميلوس راونيتش في المباراة المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك