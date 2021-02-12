محكمة أمريكية تمهد لتسليم اليابان متهمين بتسهيل هروب غصن

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رفضت محكمة استئناف أمريكية اليوم الخميس تأجيل تسليم مطلوبين إلى اليابان، تتهمها طوكيو بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن في الهروب من اليابان.

ويمهد القرار الذي أصدرته المحكمة في بوسطن الطريق أمام تسليم العسكري السابق بالقوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور وابنه بيتر لليابان بعد موافقة الخارجية الأمريكية على ذلك.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على الاثنين في مايو بناء على طلب اليابان.

ويقول المدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 ديسمبر 2019 في صندوق بطائرة خاصة حيث وصل في نهاية المطاف إلى لبنان.

وينتظر غصن محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية منها إخفاء جانب مما تلقاه من علاوات ومكافئات في بيانات شركة نيسان المالية وينفى ارتكابه أيا من الاتهامات المنسوبة إليه.