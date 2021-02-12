 رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق: تأثير التلوث على الصحة يكلفنا 1.4 من الناتج الإجمالي - بوابة الشروق
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رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق: تأثير التلوث على الصحة يكلفنا 1.4 من الناتج الإجمالي


نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 1:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 1:33 ص

أكد الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أنه وخلال رئاسته للجهاز البيئي في مصر أجرى دراسة عن التلوث في منطقة حلوان وتم الوصول إلى أن الجسيمات الصلبة في الهواء نسبتها مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن 16% من الأطفال يعانون من حساسية صدرية، ومهددين بتطورها.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى عن التغير المناخي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة تتبنى برنامج 2030 للحفاظ على البيئة من خلال إحلال السيارات القديمة، والتي تنتج إنبعاثات خطيرة جدًا، مشيرًا إلى أن تغير المناخي ظاهرة كونية.

وأوضح أن التأثير على الصحة بسبب التلوث يكلف الدولة 1.4 من الناتج الإجمالي المصري، مشيرًا إلى أن القاهرة الكبرى المؤشر الأساسي يعتمد عليه في التلوث، حيث إنها تعطي مؤشرات واقعية عن أزمة التلوث، مؤكدًا أن 70% من الانبعاثات لم تصل للمواصفات العالمية للحفاظ على البيئة.

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