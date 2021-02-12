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وفاة 5 أشخاص في حريق بمنطقة في غرب ألمانيا

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية
كولونيا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:56 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:56 م
لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر حريق شب اليوم الجمعة في مبنى بمنطقة بيرجيشن لاند قرب فوبرتال بولاية شمال الراين ويستفالي، غربي ألمانيا.

وصرح متحدث باسم الشرطة في كولونيا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة بوقوع الحادث، مشيرا إلى أن الشرطة والادعاء العام فتحا تحقيقا.

ولم تفصح الشرطة حتى الآن عن تفاصيل الحادث، أو الضحايا.

وذكرت الشرطة أن لجنة من المتخصصين في قضايا القتل تجري تحقيقا الحادث.

وأضافت أن هيئة خبراء تتولى العمل حاليا لتحديد هوية الضحايا، ولم يعط الادعاء العام أية معلومات حول خلفية الحادث.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن فرقة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في ساعتين.

وأضاف أن الشرطة تلقت  مكالمة عاجلة الساعة الخامسة من مساء اليوم تفيد باندلاع حريق في أحد المنازل.

وأعلنت الشرطة أن قوة الإطفاء انسحبت من موقع الحريق السابعة والنصف مساء اليوم بعد أن "قامت بكل ما يمكن القيام به".

وقال مصور شهد الحريق لـ "د. ب.أ" إن زجاج نوافذ المنزل تحطمت بفعل الحريق، مبينا أنه لا توجد آثار قوية للحريق في المنزل.

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