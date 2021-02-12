فوز محام صيني سجين بجائزة دولية لحقوق الإنسان

أعلنت لجنة جائزة "مارتن إينالز" الحقوقية الدولية يوم الخميس أنها منحت الجائزة لمحام صيني سجين كان يدافع عن المحامين الحقوقيين الذين اعتقلوا في حملة واسعة طالت النشطاء.

واعتقلت السلطات الصينية يو وينشينغ في يناير 2018 بعد يوم من نشر خطاب مفتوح يدعو إلى الإصلاحات.

ويقضي الناشط عقوبة بالسجن أربع سنوات أعلنت في يونيو 2020 بعد إدانته في محاكمة سرية بالتحريض على التخريب.

وتحمل الجائزة اسم أمين عام سابق لمنظمة العفو الدولية وتمنح سنويا منذ عام 1994، وتختار الفائز لجنة تحكيم من عشر منظمات عالمية لحقوق لإنسان، بينها العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".

ونافست على جائزة هذا العام لجين الهذلول الناشطة السعودية البارزة التي أطلق سراحها الأربعاء بعدما أمضت نحو 3 سنوات في السجن، وسولتان أتشيلوفا، وهي صحفية عملت على توثيق الانتهاكات في تركمانستان.