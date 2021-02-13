بيلاروسيا توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لمن هم فوق سن 60 عاما

وافقت وزارة الصحة البيلاروسية على استخدام لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا للأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وذكرت الوزارة- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- أنه في إطار التحضير للتلقيح سيُتاح لكبار السن الخضوع لفحص طبي شامل ومراقبة الإجراءات اللازمة لمكافحة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

من جهتها، بدأت مؤسسات الرعاية الصحية في بيلاروسيا الاستعدادات للتلقيح الجماعي للمواطنين.

وأطلقت بيلاروسيا في الأول من أكتوبر 2020 عملية تلقيح المتطوعين بالقاح الروسي في إطار تجارب ما بعد التسجيل، وأصبحت بيلاروسيا أول دولة بعد روسيا تسجل هذا اللقاح رسميا.

وبنهاية شهر ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية بدء عمليات التلقيح الجماعي للسكان، ومن المخطط تلقيح 1.2 مليون شخص بحلول نهاية الربيع.

وفي 3 فبراير الجاري، قال وزير الصحة البيلاروسي ديمتري بينيفيتش إن الوضع المتعلق بجائحة فيروس كورونا في بيلاروسيا قد استقر، وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية عودة المستشفيات إلى عملياتها المنتظمة بشكل تدريجي، إذ يتناقص حجم انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد.