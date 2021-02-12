باكستان تبدأ تدريبات عسكرية لمدة 5 أيام في بحر العرب بمشاركة حوالي 40 دولة

بدأت البحرية الباكستانية اليوم الجمعة، تدريبات عسكرية لمدة 5 أيام في بحر العرب بمشاركة حوالي 40 دولة وذلك في إطار جهود إسلام آباد لتحقيق الأمن في المنطقة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أنه لم تتم دعوة الهند المجاورة لباكستان للمشاركة في المناورات العسكرية التي أطلق عليها "أمان".

وأضافت الشبكة أن التدريبات النصف سنوية بدأت برفع أعلام الدول المشاركة في مدينة كراتشي الساحلية جنوب البلاد وحضرها ممثلون عسكريون كبار ودبلوماسيون، ومسؤولون من البحرية الباكستانية.

وأشارت "إيه بي سي نيوز" إلى أن من بين الدول المشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا والصين، حيث أرسل بعضهم بعض السفن أو الطائرات أو قوات العمليات الخاصة.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت أمس الخميس، أن وحدات من القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني توجهت إلى باكستان، للمشاركة في تدريبات بحرية مشتركة متعددة الأطراف، تلبية لدعوة من القوات البحرية الباكستانية.