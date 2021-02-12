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إيطاليا: تأخير في تسليم جرعات لقاح موديرنا ضد كورونا

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 6:18 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 6:18 م
أكدت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية حصول تأخير في وصول جرعات لقاح (موديرنا) ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، المخصصة للمقاطعات، للتمكن من تلقيح أكثر الشرائح هشاشة من السكان.

ووفقا للمجموعة، فقد "بُعثت الليلة الماضية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إدارات المقاطعات من مكتب المفوض الحكومي لحالة طوارئ (كوفيد – 19)، دومينيكو أركوري، أبلغهم فيها أن جرعات لقاح (موديرنا)، المخصصة الأسبوع الجاري، لم تصل بعد إلى مطار براتيكا دي ماري (ضواحي روما)، في القاعدة العسكرية التابعة للأمم المتحدة".

وأضافت: "تم ذكر تحديث محتمل اليوم الجمعة حول التوقيت المفترض لوصول الجرعات إلى الوجهات المشار إليها، من قبل المقاطعات".

وتابعت: "اختتم المفوض أركوري بالقول: نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من توفر اللقاح في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن هذه هي الدفعة الثانية التي يتم فيها تسليم لقاح شركة (موديرنا) إلى إيطاليا.

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