تحذير ديمقراطي: تبرئة ترامب تزيد من احتمال تحريضه على العنف مجددا

أكد الإدعاء الديمقراطي في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام الكونجرس، أن تبرئته ستزيد من احتمال تحريضه على العنف إذا تمكن من العودة للسلطة مرة أخرى.



وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، رئيس فريق الادعاء خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق: "زملائي الأعزاء، هل يوجد أي قائد سياسي في القاعة يعتقد أنه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودة ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى، فإنه سيتوقف عن التحريض على العنف للحصول على ما يريده".



وأضاف: "هل سنراهن على حياة المزيد من عناصر الشرطة؟". وتابع: "هل ستطمأن على عائلتك، ومستقبلك وديمقراطيتك؟"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.



واختتم راسكين حديثه قائلا: "إذا عاد (ترامب) إلى السلطة وحدث ذلك مرة أخرى، فلن يكون لدينا من نلومه إلا أنفسنا".



ومن المقرر أن يبدأ فريق دفاع ترامب، اليوم الجمعة، مرافعاتهم لتفنيد حجج المدعين الديمقراطيين الذين استعرضوا على مدى يومين وقائع الهجوم الدموي عارضين أشرطة فيديو مروعة.



وقال ديفيد شون محامي ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن " ترامب متفائل جدا"، واعدا بأن تكون المرافعة قصيرة وأن تستمر أقل من أربع ساعات.



وأضاف شون: "كما قلتُ منذ البداية، ما كان يجب أن تحدث هذه المحاكمة أبدا. وإذا ما حصلت فيجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان نظرا للغياب الكامل للأدلة".



وردا على سؤال عن الاستياء الذي شعر به حتى الجمهوريين بعد عرض الصور القاسية للهجوم، قال ديفيد شون: "هذا ما يحدث عندما يتم اللجوء إلى استوديو للأفلام السينمائية"، مضيفا: "لم يربطوا إطلاقا بين ترامب وكل ذلك".



يشار إلي أن إدانة ترامب تحتاج إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعين على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 سيناتور، في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.