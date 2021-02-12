وصف المخرج أمير رمسيس، الفنان كامل الباشا بـ«المرعب»، قائلًا إنه كان لديه تصور عن التعامل بينهما قبل التعرف عليه في الجونة وعرض فيلم «حظر تجول» عليه.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن «الباشا ممثل عالمي ويعرف مهنته جيدًا»، متابعًا: «ممثل تقيل وغول تمثيل».

وأكد رمسيس، أن الباشا من أبسط الفنانين في طريقة التعامل، مضيفًا أن الفنان قادر على فهم لغة الحوار والتفاعل معها بسهولة.

وأشاد بإجادة الفنان كامل الباشا للهجة المصرية بشكل تام في فيلم «حظر تجول»، حتى أنه لم يستطع أحد الشك في جنسيته المصرية وأنه فلسطيني.

يُذكر أن فيلم «حظر تجول» من بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، بمشاركة عدد من الفنانين، منهم كامل الباشا الذي أدى دور «يحيى»، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس.