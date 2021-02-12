السفير الأمريكي يشارك في افتتاح معرض لتكريم فنان أمريكي شهير تأثر بإقامته في مصر

أعرب السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، عن سعادته للمشاركة في الاحتفال بتكريم الفنان الامريكي روبرت كوليسكوت، وهو ما يعد فرصة خاصة للاحتفاء بإسهامات الأمريكيين السود في الثقافة الأمريكية.



جاء ذلك خلال مشاركة السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين في الاحتفالية التي أقامتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الليلة الماضية بمناسبة افتتاح معرض "روبرت كلوسكوت سنوات القاهرة" والذي سيستمر حتى 31 مارس.



ويضم المعرض أربع لوحات للفنان الأمريكي الأفريقي روبرت كوليسكوت خلال السنوات التي عاش وعمل فيها في القاهرة كباحث وفنان وأول أستاذ زائر للفن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والتى قان خلالها ايضا برعاية المعرض الفني الأول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وأضاف السفير أن مسيرة حياة روبرت كوليسكوت - كمدرس ، ومحارب قديم في الحرب العالمية الثانية، وفنان، ومسافر عالمي - استثنائة، حيث عندما قرر الانتقال إلى الخارج ، اختار كوليسكوت مصر، وأصبح فنانًا مقيمًا في مركز الأبحاث الأمريكي فى عام 1964 "وهو نفس العام الذي ولدت فيه".



وأوضح أن تجربة كوليسكوت فى مصر أثرت به بشكل كبير لدرجة أنه عاد في عام 1967 للتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، حيث أثر على الطلاب والفنانين وأعضاء هيئة التدريس وأدار أول معرض فني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وأضاف أن الفنان الأمريكى تأثر بزيارة المعالم الأثرية الأكثر إثارة للإعجاب في مصر، وبأمجاد التاريخ والثقافة المصرية وهو ما أدى إلى تغيير منظور عمله اللاحق وساعد في تشكيل تفكيره بشأن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.



وقال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة ، تحتفل فى فبراير من كل عام بشهر تاريخ السود، وهذا المعرض، الذي يسلط الضوء على مساهمة كوليسكوت في حركة الحقوق المدنية الأمريكية، يأتى فى هذا الإطار حيث نسعى جاهدين لمشاركة تاريخ أمريكا وقصتها مع المصريين، بهدف الارتقاء المستمر بروايات وخبرات ومساهمات جميع الأمريكيين، والاعتراف بالنضال من أجل الإدماج والمساواة بين السود والسكان الأصليين وغيرهم من الأشخاص الملونين في الولايات المتحدة، مشيرا الى استمرار الجهود فى هذا الصدد والتعامل معها بجدية بشكل أكبر ، كما قال الرئيس جو بايدن.



وأكد السفير أن الفن يعد أداة مهمة تسمح للجمهور بالتعامل مع الرسائل العميقة والصعبة، ويشجع على استكشاف وجهات نظر جديدة، ويمكن أن يشعل الخطاب الاجتماعي ويحفز التغيير، كما أوضحت لوحات كولسكوت وأعمال الحياة.



واعتبر السفير الأمريكي أن تأثير كوليسكوت على حركة الحقوق المدنية في أمريكا وعلى تاريخ الفن المستمد من صداقاته وتبادل الخبرات مع الأصدقاء والزملاء المصريين، تعد هذه الأنواع من التفاعلات أساسية لشراكات الحكومة الأمريكية المستمرة في مصر في كل قطاع تقريبًا - من المجالات الثقافية إلى التعليمية ، إلى الاقتصادية ، إلى العسكرية، حيث نعمل على اقامة اتصالات أعمق بين المصريين والأمريكيين.



وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض عن مسيرة حياة روبرت كوليسكوت 1925 - 2009 الذي ولد في أوكلاند بكاليفورنيا، حيث حصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الفن من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي. بعد تخرجه، عاش كوليسكوت وعمل في سياتل وبورتلاند قبل أن يسافر إلى مصر في الستينيات للدراسة والتدريس في مركز الأبحاث الأمريكي في القاهرة ، وهي إقامة أثبتت تحولها.



وكانت دراسة آثار وتاريخ النوبة القديمة مهمة فى مسيرة الفنان الامريكى مثل العيش في مصر حيث كان الجميع ، بما في ذلك الرئيس، شخصًا ملونًا؛ فعاد إلى الولايات المتحدة وسط حركة الحقوق المدنية وكفاح تحرير السود.



وفي عام 1997، كان أول فنان أمريكي من أصل أفريقي يمثل الولايات المتحدة في بينالي البندقية.