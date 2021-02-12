الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية بألمانيا استمرت لنحو الشهر

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، إلى الجزائر بعد رحلة علاجية بألمانيا بدأها في 10 يناير الماضي، للعلاج من مضاعفات إصابته بكورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه كان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى المطار العسكري "بوفاريك" بولاية البليدة (شمال البلاد) كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، والوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، ورئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة و مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.

كان الرئيس تبون قد خضع يوم 20 يناير الماضي بألمانيا لعملية جراحية بالقدم اليمنى إثر مضاعفات خلفتها إصابته السابقة بفيروس كورونا وهي العملية التي كللت بالنجاح. وكانت هذه العملية كانت مقررة قبل رجوعه إلى الجزائر يوم 29 ديسمبر الماضي، اثر رحلته العلاجية الأولى بألمانيا، إلا أن التزاماته داخل الجزائر حالت دون ذلك.

وقبيل مغادرته الجزائر في 10 يناير الماضي، قال تبون إن سفره إلى ألمانيا للمرة الثانية يأتي بغرض استكمال البروتوكول الذي أعده الأطباء والذي تبقى منه القليل لكنه ضروري، مشيرا إلى احتمال خضوعه لـعملية جراحية بسيطة بالقدم.

كان الرئيس تبون قد نقل في 27 أكتوبر الماضي إلى مستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة، إثر إصابته بالكورونا، قبل أن يتم نقله الى ألمانيا في 28 من نفس الشهر, لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي، قبل أن يعود للجزائر في 29 ديسمبر الماضي.