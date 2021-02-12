الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات كورونا للولايات المتحدة والصين ودول عربية

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قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الخميس إن المفوضية وافقت على جميع طلبات تصدير لقاحات كورونا إلى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان ودول الخليج العربية.

وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي منح 37 ترخيصا لتصدير اللقاحات إلى 21 دولة في الفترة بين 30 يناير والعاشر من فبراير.

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إن الصادرات منذ نهاية يناير 2021 تتعلق فقط بلقاحي شركتي "فايزر" و"مودرنا".

والدول التي تسلمت لقاحات كوفيد-19 التي تم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي منذ 30 يناير هي، أستراليا والبحرين وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور واليابان والكويت وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وسلطنة عمان وبنما وقطر والسعودية وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.