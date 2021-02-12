 إغلاق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة - بوابة الشروق
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إغلاق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى أمير
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:44 ص

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق العلمين الصحراوي؛ بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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