قال المخرج كامل الباشا، الحاصل على جائزة مهرجان فينسيا، إن الممثلين الفلسطينين لا يعملون بالسينما المصرية لأنه لا يتم التواصل معهم، موضحًا أن فلسطين ليس لديها دراما خاصة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء أمس الخميس، أن الجمهور الفلسطيني لا يُقبل على الأفلام الإسرائيلية، ذاكرًا أن الفلسطينيين منقطعون تماما عن إسرائيل منذ عام2002، وخاصة بعد اغتيال الراحل ياسر عرفات.

وذكر أنه كان لديه أصدقاء إسرائيليين يعملون بالمسرح، ولكن التواصل انقطع معهم بعد عام 2002، مؤكدا أن أي فيلم يسيء للقضية الفلسطينية يرفضه تماما سواء كان عربيًا أو إسرائيليًا.



