أشارت تقديرات وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، إلى أن واحدة من بين كل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تقريبا، سببها السلالة المتحورة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وقالت الوزارة اليوم الجمعة إن حالات الإصابة بهذه السلالة تمثل 8ر17% من إجمالي الحالات على مستوى البلاد.

ويعتمد التقدير على تحليل عينات عشوائي، حيث قام خبراء في 80 معملا بعمل تسلسل لحوالي 850 عينة من أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وخلص الخبراء إلى أن السلالة المتحورة من كورونا تنتشر في أنحاء إيطاليا ويمكن أن تصبح المهيمنة خلال الأشهر المقبلة، وفقا لبيان الوزارة.

ومن المقرر إجراء مزيد من الاختبارات خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدى سرعة انتشار هذه السلالة البريطانية.

وسجلت إيطاليا حتى الآن أكثر من 683ر2 مليون حالة إصابة بالفيروس، وحوالي 93 ألف حالة وفاة.