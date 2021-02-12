الصحة العالمية: جميع الفرضيات حول أصل فيروس كورونا ما زالت مفتوحة

قال الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه تمت إثارة بعض الفرضيات فيما يخص أصل ومنشأ فيروس كورونا ولكن جميع الفرضيات مازالت مفتوحة فيما يتعلق ودراسات أصل الفيروس وتستدعي المزيج من الدراسات، بالإضافة إلى أن بعض المعلومات الإضافية خارج اختصاص البعثة الدولية.

وأضاف أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة مساء اليوم الجمعة، أن فريق الخبراء الدولي المستقل المؤلف من خبراء من عدة بلدان، بالإضافة إلى ممثلي منظمة الصحة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان يعد حاليا موجزا لتقريره سيتم نشره الأسبوع المقبل في حين سينشر التقرير النهائي في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أنه فيما يخص الوضع الحالي لانتشار الوباء فإن عدد الحالات المبلغ عن إصابتها انخفض للأسبوع الثاني على التوالي وكذلك الوفيات مع الإجراءات الاحترازية الأكثر صرامة التي اتخذتها عدة بلدان، وأكد أنه ليس بنستطاع أي بلد تخفيف التدابير حاليا.

ونوه بأنه من الضروري النظر في كيفية توسيع تصنيع اللقاحات ووصولها إلى كافة البلدان بشكل منصف، ونفى صحة ما يشير إليه البعض حول استحالة توفير جرعات لقاحات كافية لأغلب سكان العالم، مستشهدا بأن التمكن من إنتاج لقاح مضاد للفيروس في أقل من عام يؤكد أن المستحيل يمكن تحقيقه.