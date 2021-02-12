اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة بحلول مارس 2022

تخطط اليابان لوضع مبادئ توجيهية بشأن تجربة السيارات الطائرة بحلول نهاية مارس 2022، حيث تهدف الحكومة إلى وضعها موضع الاستخدام العملي بحلول عام 2023، وفق ما أعلنه وزير النقل الياباني كازويوشي أكابا اليوم الجمعة.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حكومة طوكيو تشجع تطوير هذه السيارات الطائرة بالتعاون مع الشركات الخاصة لأغراض مثل النقل في المناطق الريفية والإغاثة من الكوارث.



وقال أكابا في مؤتمر صحفي "سنواصل تعاوننا مع القطاعين العام والخاص ودفع الجهود لتهيئة بيئة للاستخدام العملي للمركبات الطائرة".



ومن المتوقع أن يتم في عشرينيات القرن الحالى استخدام السيارات الطائرة، بما في ذلك المركبات التي تقلع وتهبط عموديًا أو تسير بشكل مستقل، أيضًا في السياحة ونقل البضائع.



وفي عام 2018، أطلقت الحكومة المركزية مجلسًا عامًا خاصًا للترويج للمركبات الطائرة وإشراك شركات الخدمات اللوجستية وكذلك شركات صناعة السيارات والطائرات وغيرها.



وفي أغسطس الماضي، أجرت شركة سكاي درايف الناشئة ومقرها طوكيو بنجاح أول رحلة طيران عامة مأهولة لسيارة طائرة في اليابان.